В Москве водитель такси избил пассажира

В районе Борисовского моста на юге Москвы водитель такси избил пассажира на проезжей части, сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

На опубликованной видеозаписи видно, что на проезжей части находятся трое мужчин. Один из них падает на асфальт, а другой с разбега два раза бьет его ногой, а затем кулаком. После очередного удара избиваемый отлетает на газон. Другой мужчина, находящийся рядом с нападавшим, уводит его обратно на проезжую часть.

О состоянии пострадавшего и причинах конфликта не сообщается.

До этого стало известно, что в Новосибирске полиция задержала блогера, который открыл стрельбу из окна своего автомобиля во время движения. На молодого человека возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Тверской области в жилой дом врезалась автоцистерна с пропаном.