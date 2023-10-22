Эксперт рассказал, почему не стоит оставлять машину в теплом гараже зимой

Автоэксперт Сергей Канаев рассказал журналу «За рулем», чем может навредить теплый гараж автомобилю зимой.

По его словам, лучшим вариантом для автомобиля зимой будет крытый проветриваемый паркинг. А вот теплый гараж может нанести вред машине, так как из-за перепада температуры кузов может начать ржаветь.

«Перепад температур, в первую очередь, негативно воздействует на кузов автомобиля. Он начинает ржаветь. Это негативно влияет и на замки авто», — поделился автоэксперт.

Он добавил, что позаботиться о смазке таких элементов, как замки и петли дверей, стоит заранее.

До этого «Российская газета» со ссылкой на руководителя группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александра Пархомчука, писала, что зимние шины вместо летних можно устанавливать на автомобиль когда среднесуточная температура составляет ниже +5°C.

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