В Европе выросли продажи автомобилей

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября увеличились на 20,7% и составили 1,2 млн машин. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей (АСЕА).

Всего с января по сентябрь 2023 года на европейском рынке было продано 9,7 млн автомобилей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сентябре наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 115 тыс. машин (+7%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 75 тыс. автомобилей (+8,3%). Третью строчку занял Mercedes-Benz, реализовавший 68 тыс. машин (+17,9%).

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что в сентябре продажи подержанных автомобилей в России снизились на 8%.