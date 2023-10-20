Гаишники вынудили пьяного водителя сесть за руль и задержали

В Красноярске возбуждено уголовное дело о превышении полномочий против двух лейтенантов ДПС, которые вынудили спящего в машине автовладельца сесть за руль, а затем задержали за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, в середине июня 2023 года в полицию поступило сообщение об автомобиле, который мешает проезду. Прибыв на место, сотрудники ДПС увидели, что владелец BMW спит на заднем сиденье своей машины. Они попросили прохожего разбудить мужчину и попросить его переставить автомобиль. Как только водитель сел за руль и тронулся с места, его остановили, отстранили от управления и направили на медосвидетельствование. Оно показало, что мужчина пьян.

Позднее против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Однако через несколько месяцев информация об инциденте поступила в управление собственной безопасности. В результате уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено уже против самих сотрудников ГИБДД. Ответственность за такое преступление — от 3 до 10 лет лишения свободы.

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