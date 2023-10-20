В России пересмотрят требования к перевозке детей

Российское правительство дало поручение Минпромторгу ужесточить требования к автокреслам и «детским удерживающим устройствам» на фоне увеличения числа ДТП с детьми в стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что депутаты совместно с Госавтоинспекцией также работают над поправками, исключающими возможность использования любых заменителей автокресел. Минпромторг проработает свои предложения по ужесточению требований до 15 ноября.

По данным издания, главная проблема заключается в разнообразных «корректорах и адаптерах» ремней безопасности, которые продаются в магазинах и стоят гораздо дешевле автокресел. Однако дешевые заменители не способны удержать ребенка в момент ДТП.

Согласно действующим в России ПДД, ребенка до семи лет необходимо перевозить в автомобиле в детском удерживающем устройстве. Детей от семи до 11 лет можно перевозить с использованием штатных ремней безопасности, если позволяют рост и вес пассажира. Штраф за нарушение правил составляет три тысячи рублей. В январе-сентябре 2023 года в России произошло 13,5 тыс. ДТП с пострадавшими в возрасте до 16 лет, что на 10% больше, чем за такой же период прошлого года. Из этого числа в 910 авариях дети ехали в машине без автокресла.

До этого депутаты комитета по транспорту Госдумы с участием лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести для самокатчиков уголовную ответственность. По словам депутатов, продажи средств индивидуальной мобильности в России увеличились почти в два раза. Как следствие, выросло и количество ДТП с их участием. Так, в 2022 году количество аварий увеличилось на 40%.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать и лишать прав за опасное вождение.