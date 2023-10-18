JAC рассказал подробности о новом кроссовере JS3 для России

Компания JAC готовится вывести на российский рынок новый компактный кроссовер JS3. Подробности о модели производитель опубликовал на официальном сайте, цены пока не названы.

Длина JAC JS3 составляет 4345 мм при колесной базе 2560 мм. Под капотом установлен 4-цилиндровый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 109 л.с. (150 Нм). Привод только передний. В базовой комплектации мотор сочетается с 6-ступенчатой механикой, в более дорогой версии машина оснащена вариатором. Кроссовер получил двухуровневную оптику, черную матовую решетку радиатора и 16-дюймовые колеса.

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В начальную комплектацию входят галогеновые фары и светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, кондиционер, механическая регулировка сидений, круиз-контроль, задние датчики парковки, подушки безопасности водителя и переднего пассажира. В версии с вариатором список оснащения дополняется камерой заднего вида, шумоизоляцией капота, системой климат-контроля и другими опциями. Объем багажника равен 600 литров.

Ранее компания Omoda раскрыла дату выхода новинки в России.