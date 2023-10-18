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В Барнауле пьяные мужчины побили и укусили водителя скорой помощи

Двое барнаульцев избили и искусали водителя скорой помощи, приехавшего их спасать

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FotograFFF/Shutterstock

Двое мужчин в Барнауле избили и искусали водителя скорой помощи, приехавшего к бару их спасать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

«Установлено, что вечером 15 сентября в Барнауле к бару на Кавалерийской улице по вызову приехала скорая. Там бригада обнаружила двоих пьяных мужчин. Одного из них решили доставить в больницу. Врачу и фельдшеру помогал водитель бригады. В этот момент к нему было применено насилие со стороны двоих мужчин», — говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, мужчины пришли в ярость из-за ворчания водителя, который помогал врачам. Один из них ударил водителя, а второй прокусил ему руку. Заведено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

До этого в Омске вишневая «девятка» влетела в кофейню, но посетитель заведения не обратил на происшествие внимания и продолжил завтракать.

Авария произошла в центре города в районе остановки «Голубой огонек». Водитель отечественной легковушки нарушил правила, двигаясь по выделенной полосе, столкнулся с черной Chevrolet и врезался в кофейный павильон, пробив стену.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии женщины, которую переехал автомобиль в Щелково.

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