В Барнауле пьяные мужчины побили и укусили водителя скорой помощи

Двое мужчин в Барнауле избили и искусали водителя скорой помощи, приехавшего к бару их спасать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

«Установлено, что вечером 15 сентября в Барнауле к бару на Кавалерийской улице по вызову приехала скорая. Там бригада обнаружила двоих пьяных мужчин. Одного из них решили доставить в больницу. Врачу и фельдшеру помогал водитель бригады. В этот момент к нему было применено насилие со стороны двоих мужчин», — говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, мужчины пришли в ярость из-за ворчания водителя, который помогал врачам. Один из них ударил водителя, а второй прокусил ему руку. Заведено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

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