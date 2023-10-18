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«АвтоВАЗ» объявил конкурс на название новой модели

«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать название для нового кроссовера

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АвтоВАЗ

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в своем канале «На заводе» объявил конкурс на имя для абсолютно новой модели Lada.

«Название должно соответствовать концепции автомобиля «Стильный и практичный, выделяющийся из потока городской кроссовер B+ класса», быть близким и понятным русскому человеку, отражать его традиции, культуру и язык, иметь написание на латинице, быть благозвучным, легко произноситься и запоминаться как на латинице, так и на кириллице, быть оригинальным (уникальным), сочетаться с Lada, состоять не более чем из 6 букв»— говорится в условиях конкурса.

Отмечается, что предложения принимают с 18 по 25 октября 2023 года.

В декабре 2023 года глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что предприятие планирует выпустить в конце 2025 года новый компактный кроссовер на базе Lada Vesta. По его словам, часть аудитории, нацеленной на Duster, купит кроссовер Vesta В+. А часть отойдет к Niva Travel.

Новый кроссовер на базе Lada Vesta будет представлять собой приподнятую версию универсала Vesta SW Cross. Конкурентами модели на российском рынке станут кроссоверы Hyundai Creta и Renault Kaptur.

Ранее сообщалось, что продажи нового Citroen C3 на европейском рынке начнутся в 2024 году.

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