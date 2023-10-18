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Китайские марки обошли УАЗ по продажам пикапов в России

«Автостат Инфо»: продажи пикапов в России выросли почти в три раза

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JAC

Продажи новых пикапов в России выросли в 2,7 раза в сентябре текущего года, УАЗ уступил китайских маркам по объему реализованных машин. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Всего в сентябре в РФ было продано 1736 пикапов, доля иномарок в сегменте достигла 83,4%, на китайские марки пришлось 59,5%. В то же время доля отечественных марок, представленных только УАЗом, снизилась с 24,6% до 16,6%.

Среди марок в первом осеннем месяце лидером стал JAC (433 ед.; рост в 5,2 раза), следом расположились Great Wall (344 ед.; рост в 2 раза), УАЗ (288 ед.; +64,6%), Changan (180 ед.) и Ram (145 ед.; рост в 3,7 раза). Самыми продаваемыми моделями стали JAC T6, УАЗ «Пикап», Changan Hunter Plus, Great Wall Poer и Great Wall Poer Kingkong.

За три квартала рынок новых пикапов увеличился в 2,3 раза (до 12,2 тыс. ед.), иномарки подняли свою долю с 72,8% до 81,4%, а доля УАЗа упала с 27,6% до 18,6%.

Ранее на рынок России вышел пикап Foton Tunland G7.

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