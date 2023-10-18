Стало известно, сколько некомплектных Lada Vesta складируется на «АвтоВАЗе»

На территории «АвтоВАЗа» складируется около 12 тыс. некомплектных автомобилей Lada Vesta. Об этом рассказали инсайдеры из сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По их информации, все некомплектные Lada Vesta — это седаны в белом цвете кузова. Дооснащение автомобилей производится без выходных, иногда на участки доработки привозят автомобили, которые были собраны еще в мае текущего года, говорится в сообщении.

На этой неделе представители Avtograd news сообщали, что «АвтоВАЗ» не может выйти на полную мощность производства Vesta на заводе в Тольятти из-за дефицита комплектующих. Автомобили Granta несколько дней сходили с конвейера в некомплектном состоянии без подушек безопасности, автомобили также складируются на территории автозавода. Для внедорожников Niva тоже не хватает определенных деталей.

Ранее «АвтоВАЗ» повысил стоимость внедорожника Lada Niva Bronto.