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Стало известно, сколько некомплектных Lada Vesta складируется на «АвтоВАЗе»

Avtograd news: около 12 тыс. некомплектных Lada Vesta хранят на «АвтоВАЗе»

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Пресс-служба Lada

На территории «АвтоВАЗа» складируется около 12 тыс. некомплектных автомобилей Lada Vesta. Об этом рассказали инсайдеры из сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По их информации, все некомплектные Lada Vesta — это седаны в белом цвете кузова. Дооснащение автомобилей производится без выходных, иногда на участки доработки привозят автомобили, которые были собраны еще в мае текущего года, говорится в сообщении.

На этой неделе представители Avtograd news сообщали, что «АвтоВАЗ» не может выйти на полную мощность производства Vesta на заводе в Тольятти из-за дефицита комплектующих. Автомобили Granta несколько дней сходили с конвейера в некомплектном состоянии без подушек безопасности, автомобили также складируются на территории автозавода. Для внедорожников Niva тоже не хватает определенных деталей.

Ранее «АвтоВАЗ» повысил стоимость внедорожника Lada Niva Bronto.

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