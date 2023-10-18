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Мужчины проехали на крыше внедорожника в центре Владивостока

Во Владивостоке полиция ищет водителя, который провез людей на крыше Toyota

Несколько мужчин проехались на крыше внедорожника по центру Владивостока, произошедшее попало на видео. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю в Telegram-канале.

Полицейские обнаружили в соцсетях запись, на которой водитель Toyota Lаnd Cruiser, двигаясь по улице Светланской, перевозит пассажиров на крыше внедорожника. На записи видно, что на машине находились как минимум два человека.

Полиция проводит проверку, видеозапись приобщили к материалам административного расследования, рассказали в УМВД. Согласно ст. 12.23 КоАП РФ, за перевозку людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД) грозит административный штраф в размере 1 тыс. рублей.

Ранее водителям рассказали о новой схеме мошенничества.

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