Из-за снегопада в Нижнем Новгороде автомобили повреждены упавшими деревьями

Из-за сильного снегопада в Нижнем Новгороде оказались поваленными десятки деревьев, некоторые из них повредили припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

На кадрах с последствиями разгула стихии видно, что одно из деревьев упало на припаркованный кроссовер Nissan промяв правую переднюю стойку кузова. Еще одно дерево упало на капот стоящего во дворе автомобиля. Также упавшими деревьями повреждены минимум две Lada Vesta оранжевого и белого цвета. Еще одно дерево накрыло сразу две стоящие машины. Также дерево, упавшее на одну из машин, перегородило проезжую часть.

Обильный снегопад в Нижнем Новгороде начался после утренних дождей. Областное управление МЧС предупредило граждан о порывах ветра до 25-30 м/с, уточняет ТАСС. Из-за дождей в Нижнем Новгороде пришлось изменить несколько троллейбусных маршрутов.

Ранее в подмосковных Котельниках неизвестный повредил припаркованный BMW, сбросив на него с высоты пакет с мусором.