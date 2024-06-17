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Петербургский суд взыскал с бывшего завода Hyundai 150 млн рублей

Суд Петербурга взыскал с Hyundai 150 млн рублей за постройку моторного завода

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hmmausa.com

Арбитражный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск ООО «Стройтехимпорт» к ООО «Хендэ инжиниринг рус» (российское юрлицо Hyundai). Об этом сообщает «Деловой Петербург». Суд обязал Hyundai выплатить подрядчику 146 млн руб. за строительство завода по производству бензиновых двигателей.

Компания «Стройтехимпорт» в мае 2020 года подписала контракт на установку металлических конструкций. Позже между ними и «Хендэ инжиниринг рус» возникли споры по поводу объема дополнительных работ, что привело к неофициальным договоренностям между сторонами.

Позже у сторон возник конфликт о том, сколько заказчик должен заплатить исполнителю. В декабре 2021 года исполнитель обратился в суд, чтобы получить 166 млн рублей, включая штраф за задержку платежа. В мае 2024 года суд решил, что выплата составит 146,1 млн рублей.

До этого арбитражный суд Москвы 6 июня отменил решение о взыскании с автозавода «Москвич» в пользу гонконгской Silver Basis €2,6 млн.

Претензии компании из Гонконга относятся еще к тому периоду, когда «Москвич» был «Рено Россия» и принадлежал французской Renault. Дело в том, что Silver Basis так и не получила от российской стороны большую часть денег за заказ (компания поставляла детали для авто). Речь идет примерно о €2,6 млн.

В результате Silver Basis обратилась в суд, требуя взыскать долг с «Москвича» как правопреемника «Рено Россия». Сначала иск был удовлетворен, однако после кассационной жалобы «Москвича» решение было аннулировано. После этого гонконгская компания подала иск о банкротстве российского автозавода.

Ранее сообщалось, что в России появится еще один отечественный автопроизводитель.

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