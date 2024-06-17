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В Новосибирске врач избил участника СВО

В Новосибирске после ДТП врач избил участника СВО

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В Новосибирске местный житель на каршеринговом автомобиле въехал в иномарку, которой управлял сибиряк, недавно вернувшийся с зоны специальной военной операции. Об этом сообщает Infopro54.

Инцидент произошел в День медика в Кировском районе Новосибирска, рядом со зданием местной газеты «Советская Сибирь».

Очевидцы ДТП рассказали изданию, что водитель каршеринге не соблюдал дистанцию и врезался в белый автомобиль. После чего он выбежал из машины и резко через окно начал наносить удары водителю иномарки, который по его мнению, внезапно затормозил.

Боец не успел отстегнуть ремень безопасности, как на него набросились. Отмечается, что в результате драки у водителя иномарки выбиты зубы, порвана губа, также он получил сотрясение. На место прибыла карета скорой помощи.

По данным Infopro54, злоумышленник работает врачом-травматологом в местной больнице. А пострадавший сибиряк вернулся с зоны СВО, где был серьезно контужен. В произошедшем ДТП разбирается Госавтоинспекция, а с причинением телесных повреждений — Кировский отдел полиции.

Ранее сообщалось, что российские врачи извлекли из тела солдата неразорвавшийся боеприпас.

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