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Неизвестный промял крышу BMW, сбросив на него мешок с мусором

В Подмосковье мешок с мусором упал с высоты на BMW, рядом с которым были люди

В подмосковном городе Котельники неизвестный выбросил из окна многоэтажного дома мешок с мусором, который повредил припаркованный BMW и едва не попал в двух мужчин, проходивших рядом. Об этом сообщает Telegram-канал «Котельники 24» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что двое молодых людей идут по тротуару мимо припаркованного седана BMW серого цвета. Поравнявшись с машиной, один из пешеходов смотрит вверх и пригибается. В этот момент на крышу автомобиля падает туго набитый полиэтиленовый мешок, который затем скатывается на землю.

От удара на крыше автомобиля в районе водительского места образовалась глубокая вмятина. Пешеходы не пострадали.

До этого в Краснодаре трое мужчин избили сотрудников ГИБДД на дороге.

Ранее в Томске женщина с битой напала на водителя.

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