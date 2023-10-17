Неизвестный промял крышу BMW, сбросив на него мешок с мусором

В подмосковном городе Котельники неизвестный выбросил из окна многоэтажного дома мешок с мусором, который повредил припаркованный BMW и едва не попал в двух мужчин, проходивших рядом. Об этом сообщает Telegram-канал «Котельники 24» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что двое молодых людей идут по тротуару мимо припаркованного седана BMW серого цвета. Поравнявшись с машиной, один из пешеходов смотрит вверх и пригибается. В этот момент на крышу автомобиля падает туго набитый полиэтиленовый мешок, который затем скатывается на землю.

От удара на крыше автомобиля в районе водительского места образовалась глубокая вмятина. Пешеходы не пострадали.

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