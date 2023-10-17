В России подорожали кроссоверы Jetour

Китайский автобренд Jetour поднял цены на две свои модели в России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». В середине октября кроссоверы Dashing и X90 Plus подорожали на 50 тыс. рублей, или 1,3-2%.

Отмечается, что кроссовер Dashing продается в четырех комплектациях: Comfort Plus, Comfort, Elite и Luxury. В первых трех автомобиль доступен с 1,5-литровым бензиновым мотором 147 л.с., а в топ-версии Luxury — с двигателем 1,6 л, у которого отдача составляет 190 л.с.

Моторная гамма у X90 Plus осталась прежней. Автомобиль оснащается 190-сильным турбомотором объемом 1,6 л и двухлитровым силовым агрегатом мощностью 244 л.с.

До этого стало известно, что в России начались продажи китайских пикапов Foton Tunland G7. Автомобили доступны в максимальной комплектации за 3,9 млн рублей, позже в линейке появятся более доступные версии. В России конкурентами Tunland G7 станут GWM King Kong Poer, Dongfeng DF6 и Sollers ST6 (JAC T6).

Ранее сообщалось, что продажи обновленного кроссовера Nissan Rogue начнутся в 2024 году.