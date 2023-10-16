Стало известно, когда в России начнутся продажи Exeed Exlantix ET

Во второй половине 2024 года в России начнутся продажи электрических кроссоверов Exeed Exlantix ET. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителей бренда.

Ориентировочные сроки дебюта новинки в РФ — ноябрь будущего года. На рынке КНР электрокар получил название Sterra ET. На одном заряде батареи автомобиль способен преодолеть около 500-600 км, разгон с 0 до 100 км/ч занимает 4 секунды, говорится в сообщении.

Снимки серийной версии кроссовера Exeed Sterra ET и его технические характеристики опубликовало Министерство промышленности Китая. Длина Sterra ET составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Кроссовер получил электрическую силовую установку с двумя моторами, суммарная мощность которой превышает 500 л.с., и систему полного привода.

Электромобили компании Exeed, которая входит в состав Chery, будут представлены в России под суббрендом Exlantix, рассказывал гендиректор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов. Помимо Sterra ET на рынок России планируется вывести седан, который в Китае получил название Sterra ES.

Ранее стало известно, что новый кроссовер Exeed появится в России в декабре.