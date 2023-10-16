Гаишники ранили подростка в погоне за автомобилем

В Оренбургской области инспекторы ДПС ранили 17-летнего пассажира легковушки по время погони. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по региону.

Инцидент произошел в Новоорском районе. Сотрудники ДПС заметили отечественный автомобиль, который резко увеличил скорость и свернул с асфальтированной дороги на проселочную. Инспекторы начали преследование, нарушитель требования об остановке проигнорировал.

Погоня продолжалась несколько минут. Один из сотрудников ДПС дважды выстрелил вверх из табельного оружия, после чего открыл огонь по колесам легковушки. За рулем находился 19-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался. Юноша признал вину и объяснил, что пытался скрыться, поскольку хотел избежать наказания. Вместе с ним в автомобиле находился 17-летний подросток, который получил ранение. Состояние пострадавшего не уточняется.

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