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В Перми водитель автобуса избил пассажира

Водитель накинулся на пассажира с кулаками за отказ выйти из автобуса

В Перми водитель автобуса подрался с нетрезвым пассажиром. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

По данным канала, пьяный мужчина не захотел выходить из автобуса на остановке и принялся пререкаться с водителем, говорить ему, что он не проехал то расстояние, за которое заплатил.

В результате водитель вытолкал из автобуса мужчину, а после нанес ему несколько ударов руками. О состоянии пассажира после избиения информации нет.

До этого стало известно, что десять человек, в том числе восемь несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП в Калужской области. Авария произошла на 6-м км автодороги Р-132 «Окружная дорога». По предварительным данным, женщина 2000 года рождения за рулем Opel Corsa не справилась с управлением и столкнулась с микроавтобусом Peugeot Boxer.

В микроавтобусе на соревнования ехала команда чирлидеров из Калуги.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы автомобиль взорвался после дорожной аварии.

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