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Jetour выпустит пять новых внедорожников к 2025 году

Компания Jetour представит пять новых внедорожников в ближайшие два года

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Jetour

Компания Jetour, которая входит в концерн Chery, к 2025 году выпустит пять новых внедорожников. Об этом сообщает carnewschina.com.

В 2024 году Jetour представит три внедорожника под кодовыми названиями T1H, T1P и T1L. Два последних будут оснащены гибридной силовой установкой. В 2025 году на рынок выйдет еще две модели — Т-2 и внедорожный пикап Р-2. Первая составит конкуренцию модели Tank 300, а вторая будет соперничать с Great Wall Pao.

Автомобили получат гибридную систему от Chery, которая основана на турбомоторах 1,5 и 2,0, позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды и развивать 240 км/ч. На электротяге машины способны преодолеть до 165 км, запас хода составляет 1,4 тыс. км, а расход топлива равен 4,2 л/100 км.

К концу сентября мировые продажи Jetour в 2023 году составили 184 тыс. автомобилей, что на 67,4% больше, чем в прошлом году. С момента выхода Jetour на рынок в 2018 году компания реализовала более 800 тыс. машин. В модельную линейку Jetour в России входят кроссоверы X90 Plus, X70 Plus и Dashing.

Генеральный директор Jetour по международным рынкам Джек Чэнь рассказал «Газете.Ru», что компания планирует начать производство автомобилей в России.

Ранее Jetour анонсировала продажи в России нового внедорожника.

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