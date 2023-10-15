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«АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой подушек безопасности

Avtograd news: «АвтоВАЗ» выпускает Lada Granta и Niva без подушек безопасности

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LADA

«АвтоВАЗу» не хватает подушек безопасности для автомобилей Lada Granta и Niva. Об этом сообщают инсайдеры из сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По их данным, в субботу, 14 октября, с конвейера «АвтоВАЗа» за 12-часовую смену сошло 590 автомобилей Granta. Машины второй день выпускаются в некомплектном состоянии без подушек безопасности. В этот же день в Тольятти выпустили 400 некомплектных внедорожников Niva, рассказали инсайдеры.

В июле этого года глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что «АвтоВАЗ» отгружает дилерам разукомплектованные автомобили Lada, причем доля таких машин доходит до 60-70%. Позже глава «АвтоВАЗа» объяснил, что машины без ряда деталей могут временно находиться на складе предприятия или дилера, затем их доукомплектовывают и передают клиентам.

В конце сентября «АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи моделей Lada по заводским ценам. На сайте производителя можно приобрести Granta в комплектации Standart (670 тыс. руб.), а также версию модели Drive Active (911 тыс. руб.).

Ранее стало известно, как подорожали автомобили в октябре.

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