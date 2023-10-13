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Lexus представил обновленную версию седана IS

В США показали обновленный Lexus IS

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Lexus

Lexus представил в США обновленный седан 2024 модельного года. Автомобиль получил комплектации F Sport с новыми элементами внешнего оформления.

В версии F Sport автомобиль доступен начиная с базовой комплектации IS300. Он получил 19-дюймовые колесные диски, а также алюминиевые накладки на педали, вентиляцию передних кресел и руль нового дизайна с подогревом. IS300 оснащается бензиновым турбомотором 2,0 мощностью 241 л.с. в заднеприводной версии. Полноприводному IS300 полагается мотор V6 3,5, развивающий 260 л.с.

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Lexus

Lexus IS 350 в версии F Sport получил дополнительный пакет внешней отделки с колесами марки BBS матового черного цвета, черными зеркалами и темной хромированной окантовкой окон. Функциональное оснащение модификации расширено за счет памяти настроек для сидений, рулевого колеса и зеркал.

Самый мощный IS500 с 5,0-литровым мотором V8 мощностью 472 л.с. оснащен 19-дюймовыми коваными колесами, для него доступен новый цвет, а отделка салона получила синюю прострочку.

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