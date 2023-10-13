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Завод «Москвич» может перейти на выпуск электромобилей

«Москвич»: основной продукцией завода станут электромобили

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Завод «Москвич»

Основной продукцией российского автомобильного завода «Москвич» со временем станут электромобили. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

«Параллельно с текущими процессами мы ведем работу над организацией выпуска полностью своего электромобиля, который со временем станет основной продукцией завода. Москва планирует стать крупнейшим центром электромобилестроения в России», — отмечается в сообщении.

До этого стало известно что в российские дилерские центры начали поступать лифтбэки «Москвич 6». Автомобиль будет стоить в России минимум 2,63 млн рублей без учета скидки за сдачу старого автомобиля в «трейд-ин». Новый «Москвич 6» оснащается турбомотором 1.5 мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 200 Нм, работающий в паре с вариатором.

В оснащение базовой версии «Комфорт» входят 17-дюймовые легкосплавные диски, руль с кожаной обивкой, парктроник, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, светодиодные фары. Каждая фара состоит из 142 светодиодов и 5 линз.

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» объявил о начале самостоятельной сварки кузовов автомобилей.

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