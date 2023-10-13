Водитель японского купе устроил массовую аварию на стоянке жилого комплекса

Пьяный водитель протаранил 10 автомобилей в городском округе Красногорск Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что водитель купе Mitsubishi Eclipse сначала врезался в автомобили на стоянке жилого комплекса, а затем влетел на скорости в фонарный столб. Прибывшие на место полицейские задержали дебошира. По словам очевидцев, пострадавших нет. Позже стало известно, что мужчине выписали протокол за вождение в состоянии опьянения.

До этого во Владивостоке девушка пожаловалась на выстрелы из ружья из красной гоночной машины. Инцидент произошел в центре города на Океанском проспекте. По словам девушки, она шла по улице, когда мимо проехал красный спорткар, из окна которого неизвестные стреляли из ружья, направленного в сторону тротуара.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге пассажир такси с ножом напал на водителя и угнал его машину.