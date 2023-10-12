Стало известно, на сколько выросли цены на зимние шины в России

В России средняя стоимость автомобильной шины с начала осени увеличилась на 8%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис «Чек Индекс».

«Продажи зимних шин в стране с 1 сентября по 8 октября выросли на 11% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Средний чек при этом увеличился на 8%, до более чем 6 тыс. рублей за штуку. В Москве показатели еще выше: продажи покрышек выросли почти на 40%, а одна шина оказалась на 12% дороже и стала стоить более 6,3 тыс. рублей», — сообщили в «Чек Индекс».

По данным экспертов, рост спроса на зимние шины начался летом. Это связано с инфляционными ожиданиями покупателей, а также ростом продаж новых автомобилей.

До этого, директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко заявил, что автолюбителям не стоит экономить на подготовке машины к эксплуатации в осенне-зимний период, чтобы в будущем не иметь еще больших расходов на ремонт. Он посоветовал часть процедур выполнить самостоятельно, а специалистам автосервиса доверить только самые значимые работы. В их числе: замена свечей зажигания, тормозных колодок, диагностика. По словам Носко, это обойдется водителям дешевле, чем возможная впоследствии замена целых агрегатов.

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