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Мужчину избили за агрессивную езду в Крыму

В Коктебеле водителя избили за опасные маневры на дороге

Водители избили автохама на заправке в Коктебеле. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Отмечается, что водитель-лихач агрессивно вел себя на дороге по отношению к другим участникам движения. Но в какой-то момент свернул на заправку. Следом за ним на АЗС заехала машина с мужчинами, которых он «подрезал». Из нее вышли трое. Мирный диалог с автохамом не получился: его повалили и избили кулаками.

Сотрудники АЗС вызвали на место происшествия полицию. Драчунов забрали в отдел, но заявление никто из них писать не стал. О том, получил ли кто-нибудь из участников конфликта травмы во время драки, не сообщается.

До этого в Барнауле нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в трамвайную остановку, на которой находились люди. Очевидцы сообщили, что автомобиль при этом сбил девушку, ее отбросило на рельсы. Сведения о состоянии пострадавшей противоречивы. На место прибыли пожарные и скорая помощь.

Ранее стало известно, что МВД не поддержало инициативу об амнистии по штрафам с камер фотофиксации.

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