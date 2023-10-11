Десятки машин вылетели в кювет из-за льда на дороге

На Камчатке из-за льда, образовавшегося на дороге, десятки машин вылетели с трассы в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал Kamchatka Life и публикует видеозаписи последствий ДТП.

На одном из роликов с объездной дороги вокруг Петропавловска-Камчатского видны более десятка машин с включенной аварийной сигнализацией, находящихся вне дорожного полотна на опушке леса.

Один из автомобилей опрокинулся на бок, еще на нескольких видны следы столкновения. Очевидцы сообщают, что на трассе образовалась большая пробка. О пострадавших не сообщается. Еще три автомобиля свалились в кювет на трассе Елизово — Паратунка.

До этого стали известны самые распространенные причины ДТП на российских дорогах. Среди них невнимательность, беспечное поведение водителя и неспособность оценить риски.

Ранее была опубликована видеозапись ДТП в Москве, в котором пострадал младенец.