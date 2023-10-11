Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» повысил стоимость внедорожника Lada Niva Bronto. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Обе комплектации автомобиля подорожали на 8 тыс. рублей или 0,63-0,66%.

Так, Lada Niva Bronto в базовой комплектации Luxe стоит теперь 1 млн 218 тыс. рублей вместо 1 млн 210 тыс. рублей, а топовая комплектация Prestige подорожала с 1 млн 260 тыс. рублей до 1 млн 268 тыс. рублей.

«АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Niva Bronto в середине марта 2023 года. Исполнение Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, специальными амортизаторами, а также винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения.

Внедорожник оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

В комплектацию Luxe входят металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные колеса. В исполнении Prestige экстерьер дополняют оригинальная решетка радиатора и пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманные фары.

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