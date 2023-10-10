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Новый кроссовер Haval Raptor поступил к дилерам в Китае

В Китае начались продажи нового кроссовера Haval Raptor

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Haval

Дилеры автобренда Haval начали продажи кроссоверов Raptor. Цена модели стартует от 160 тыс. юаней (2,2 млн рублей по курсу на момент публикации). Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что предварительные продажи Raptor стартовали в августе 2023 года. Всего за два месяца компания получила 25 тыс. заказов на автомобиль.

Длина Raptor составляет 4680 мм при колесной базе 2738 мм. Углы въезда и съезда равны 24 и 30 градусов соответственно. Кроссовер способен преодолевать броды глубиной до 560 мм. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе двигателя объемом 1,5 литра, общая мощность составляет 378 л.с. или 383 л.с (750 Нм) в зависимости от модификации. Максимальная дальность хода на электротяге — 145 км.

В салоне установлены 13-дюймовая приборная панель, 15-дюймовый экран мультимедиа-системы и проекционный дисплей. В список опций вошли панорамная крыша с люком, навигационная система и комплекс электронных ассистентов вождения.

Ранее сообщалось, что в Индии представлены обновленные Tata Harrier и Safari.

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