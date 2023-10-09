Стало известно, сколько новых авто продали в России за 9 месяцев

В России за 9 месяцев 2023 года было продано 896,2 тыс. новых единиц автомобильной техники. Это в 1,5 раза больше, чем за январь – сентябрь прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на собственную информацию.

Отмечается, что 80% из общего числа машин — легковые. По итогам 9 месяцев в России было продано 717,3 тыс. новых легковых автомобилей – на 51% больше, чем за тот же период 2022 года. Рост рынка был отмечен во всех его сегментах. Сильнее всех с начала года выросла реализация грузовиков – на 81% (до 105,8 тыс. ед.).

Продажи автобусов за январь-сентябрь 2023 года увеличились на 33% (до 11,9 тыс. ед.), а легкой коммерческой техники (LCV) – на 11% (до 61,2 тыс. ед.).

До этого автодилеры спрогнозировали падение продаж новых легковых автомобилей в России в IV квартале 2023 года на 5–10% относительно результатов III квартала. Это связано с тремя главными причинами: повышение утилизационного сбора, повышение ставки ЦБ и плюс само ослабление рубля.

Ранее в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц.