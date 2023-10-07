ГИБДД объявила «сплошные проверки» на дорогах

Сотрудники ГИБДД проведут различные рейды на выходных, 7–8 октября. Особое внимание автоинспекторы уделят поиску водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, сообщили региональные управления Госавтоинспекции.

Массовые рейды и «сплошные проверки» пройдут в Смоленской, Ивановской, Курганской, Костромской, Рязанской, Самарской и Кировской областях, а также республиках Алтай, Коми и других регионах.

В рамках «сплошных проверок» дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя, особое внимание уделяется наличию признаков опьянения.

За пьяную езду водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. Аналогичная ответственность предусмотрена и за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и за отказ от освидетельствования, напомнили в ГИБДД.

Ранее на Сахалине четырех человек спасли из затопленного на улице автомобиля.