Стали известны продажи автомобилей «Москвич»

Объем выпуска автомобилей завода «Москвич» составил около 27 тыс. с момента запуска производства в ноябре прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного предприятия, передает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за этот же период было реализовано более 9 тыс. автомобилей, 8,5% от этого объема пришлось на электрические кроссоверы «Москвич 3е». Отмечается, что продажи госсектору не превышают 10% общего объема реализации завода.

Сейчас на заводе «Москвич» в Печатниках работают около 1,6 тыс. человек, на предприятии выпускают кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». Производство последнего началось в сентябре, но продажи модели еще не стартовали.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что «Москвич» в 2024 году планирует запустить производство двух моделей кроссоверов — «Москвич 5» и «Москвич 8». Кроссовер «Москвич 5» уже был представлен этим летом в Татарстане, им оказался китайский JAC Sehol X6.

Ранее стало известно, сколько будет стоить «Москвич 6».