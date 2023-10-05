Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Водитель протаранил автомобиль погнавшихся за ним гаишников

В Удмуртии водитель протаранил полицейскую машину в ходе погони со стрельбой

В Удмуртии нетрезвый водитель «ВАЗ-2114» протаранил полицейский автомобиль в ходе погони, сообщает «МВД Медиа».

Полицейские остановили автомобиль для проверки документов на одной из улиц города Воткинска. Водитель не отреагировал на их требование и попытался скрыться.

«Уходя от погони, нарушитель двигался на большой скорости, создавая угрозу для окружающих. Кроме того, выехав за пределы населенного пункта, автомобилист, петляя из стороны в сторону, совершил ДТП с участием служебного транспорта – левым боком своей машины он по касательной задел полицейскую технику, разбив боковое зеркало и повредив правую дверь», — отмечается в сообщении МВД.

Водителя остановили после нескольких прицельных выстрелов по колесам из табельного оружия. Выяснилось, что за рулем ВАЗа находился 23-летний житель Пермского края. Поскольку у молодого человека наблюдались признаки опьянения, инспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствования. Водитель отказался от процедуры.

Полицейские установили, что ранее он привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении против водителя уголовного дела. Кроме того, в его отношении составлено 12 административных протоколов. Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.

Ранее в Нижнем Новгороде водитель Daewoo Nexia набросился с палкой на мужчину из-за конфликта на парковке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий