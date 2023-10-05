Водитель протаранил автомобиль погнавшихся за ним гаишников

В Удмуртии нетрезвый водитель «ВАЗ-2114» протаранил полицейский автомобиль в ходе погони, сообщает «МВД Медиа».

Полицейские остановили автомобиль для проверки документов на одной из улиц города Воткинска. Водитель не отреагировал на их требование и попытался скрыться.

«Уходя от погони, нарушитель двигался на большой скорости, создавая угрозу для окружающих. Кроме того, выехав за пределы населенного пункта, автомобилист, петляя из стороны в сторону, совершил ДТП с участием служебного транспорта – левым боком своей машины он по касательной задел полицейскую технику, разбив боковое зеркало и повредив правую дверь», — отмечается в сообщении МВД.

Водителя остановили после нескольких прицельных выстрелов по колесам из табельного оружия. Выяснилось, что за рулем ВАЗа находился 23-летний житель Пермского края. Поскольку у молодого человека наблюдались признаки опьянения, инспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствования. Водитель отказался от процедуры.

Полицейские установили, что ранее он привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении против водителя уголовного дела. Кроме того, в его отношении составлено 12 административных протоколов. Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.

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