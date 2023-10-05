Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Водитель Daewoo Nexia набросился с палкой на оппонента в дорожном конфликте

В Нижнем Новгороде водитель избил палкой оппонента в споре на парковке

В Нижнем Новгороде водитель седана Daewoo Nexia несколько раз ударил палкой водителя BMW в ходе конфликта на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Анкудиновский парк». На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видно, что Daewoo Nexia перекрыла выход с парковки черному BMW X6. Около автомобиля находятся трое мужчин и женщина. В ходе ссоры водитель Daewoo Nexia достал из багажника палку и напал на своего оппонента. Мужчина в темной куртке получил несколько ударов по руке. Нападавшего пыталась остановить женщина, которая встала между мужчинами. О причинах конфликта не сообщается.

До этого в Казани нетрезвый сотрудник автомойки угнал Mercedes-Benz G-класса своего начальника и перевернулся.

Ранее в Ростовской области произошел разлив топлива в ходе массового ДТП.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий