Россияне потратили на подержанные авто в августе рекордные 590 млрд рублей

В августе россияне потратили на автомобили с пробегом рекордные за последние три года 590 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие Авто» и аналитического агентства «Автостат».

«В конце лета жители РФ потратили на покупку подержанных машин 586,5 млрд рублей — на 55% больше, чем в августе 2022 года (379,5 млрд рублей). Этот показатель является рекордным с января 2021 года», — говорится в сообщении.

Лидерство по затратам сохраняют европейские и японские подержанные автомобили. В августе на покупку европейских машин было потрачено 207,9 млрд, а на покупку японских — 206,2 млрд рублей. Покупка подержанных авто корейских марок обошлась в 86,2 млрд, отечественных — в 41,4 млрд, американских — в 32,9 млрд рублей.

До этого стало известно, что в сентябре 2023 года автомобильный рынок России вырос на 120,5% и на 42,8% за три квартала 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи за три квартала 2023 года выросли на 26,1%. Продажи коммерческого транспорта составили 60,6 тыс. ед., внедорожников и кроссоверов — 374,2 тыс. ед., пикапов — 6,5 тыс. ед., электромобилей — 1,3 тыс. ед. Согласно данным о передаче машин владельцам в сентябре продажи легковых авто выросли на 63,6 тыс. ед. и составили 116,3 тыс. ед.

Ранее сообщалось, что в России доля новых российских автомобилей и автобусов достигла 50%.