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Названы самые популярные кроссоверы на российском рынке

«Автостат:» Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером в России в сентябре

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Haval

Китайский Haval Jolion стал самым популярным кроссовером в России в сентябре. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Отмечается, что в сентябре на российском рынке было продано 5733 автомобиля Haval Jolion, что в 2,8 раза больше, чем в сентябре 2022 года. На втором месте Lada Niva Travel с показателем 5009 машин (рост — в 4,9 раза). Третье место занимает Chery Tiggo 7 PRO Max – 4521 автомобиль. Внедорожник Lada Niva Legend разошелся тиражом 4137 экземпляров, что вдвое выше показателя годичной давности. Пятое место — у Omoda C5, продано 4070 машин.

До этого стало известно, что в сентябре 2023 года автомобильный рынок России вырос на 120,5% и на 42,8% за три квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными моделями за три квартала стали Lada Granta и Niva, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro, Lada Vesta, Chery Tiggo 8 Pro и Geely Atlas Pro.

Ранее сообщалось, что выдача автокредитов в сентябре выросла в два раза.

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