Омича приговорили к тюремному заключению за попытку сжечь сотрудника ГИБДД

Жителя Колосовского района Омской области приговорили к тюремному заключению за угрозы сотруднику ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

«По данным следствия, 8 июля сотрудником ДПС был остановлен автомобиль ИЖ. Во время проверки документов пассажир машины подошел к сотруднику ГИБДД и облил бензином салон патрульного автомобиля и форменное обмундирование на сотруднике, требуя вернуть документы и отпустить водителя», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

До этого стало известно, что мигранты из Средней Азии устроили драку в тульской маршрутке. Инцидент произошел в маршрутке №64. Сначала два мигранта стали громко спорить на своем языке, а затем один набросился на другого и начал душить. При этом в салоне находились пассажиры, включая нескольких детей. Водителю пришлось остановить маршрутку, чтобы все вышли.

Ранее сообщалось, что в Белгороде подростки толпой избили пассажира автобуса за замечание.