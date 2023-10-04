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В России в два раза выросла выдача автокредитов

«Автостат»: выдача автокредитов в сентябре выросла в два раза

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Depositphotos

В сентябре 2023 года рынок автокредитования на новые и подержанные автомобили вырос в количественном и денежном выражении. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Выдача автокредитов на новые машины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в два раза в штуках и в 2,6 раза в рублях, а на подержанные — на 31% в штуках и на 66% в рублях.

При этом показатели сентября оказались ниже, чем в августе (-1% в штуках и -2% в рублях по новым машинам; -10% в штуках и -11% в рублях по подержанным). По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, это связано со стабилизацией рынка осенью после большого ввоза автомобилей по параллельному импорту в июле, а также с ростом утильсбора и ограничениям по ввозу из Японии.

За девять месяцев текущего года количество выданных автокредитов на новые машины выросло на 73%, а в деньгах – на 98% (на подержанные — на 70 и 116% соответственно), добавили аналитики.

Ранее «АвтоВАЗ» рассказал о наличии автомобилей Lada по заводской цене.

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