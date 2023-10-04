Chery представит пять новых автомобилей на автосалоне в Катаре

Компания Chery представит пять новинок на Женевском международном автосалоне, который откроется 5 октября в Катаре. Об этом говорится в сообщении китайского автопроизводителя, которое поступило «Газете.Ru».

На выставке Chery презентует глобальную архитектуру Power 4.0 для гибридных автомобилей, а также две новые гибридные модели с трехступенчатой трансмиссией DHT c двойным сцеплением.

Кроме того, в Катаре китайский автопроизводитель покажет кроссоверы 7 Pro Max и 8 Pro Max с обновленным дизайном и измененным салоном, и седан бизнес-класса Arrizo-8 в новом исполнении, рассказали в компании.

По данным Reuters, Chery планирует начать в Западной Европе продажи кроссоверов трех своих марок: Omoda, Jaecoo и Exlantix.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Volkswagen выпустят партию кроссоверов Chery.