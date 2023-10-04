Стало известно, какие запчасти нельзя покупать на авторазборках

Использование в ремонте автомобиля подержанных деталей подвески, рулевой и тормозной систем может привести к серьезной аварии. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Категорически нельзя использовать для ремонта или восстановления своего автомобиля подержанные тормозные диски и шланги, колодки, амортизаторы, пружины, приводы, рулевые тяги. Все эти запчасти подвергаются серьезному трению и износу и могут иметь скрытые дефекты, о которых вы не будете знать. Если лопнет тормозной шланг, вы врежетесь в другую машину. Если вырвет тягу, автомобиль перевернется, и вы можете пострадать. Даже купленный с рук датчик ABS может некорректно работать и отказать в нужный момент», — рассказал Хайцеэр.

По словам специалиста, нежелательно устанавливать на машину подержанную помпу. Если ее заклинит, то циркуляция антифриза в системе охлаждения прекратится, и двигатель закипит. В итоге это может привести к капитальному ремонту мотора.

Лучше вообще отказаться от ремонта автомобиля подержанными запчастями, пояснил Хайцеэр. Но если не хватает средств, то можно ограничиться запчастями, которые напрямую не влияют на безопасность: панелью кузова и деталями салона.

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