В МИД РФ заявили о подготовке ответа на запрет въезда машин в страны Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве готовят ответ на решение стран Евросоюза о запрете въезда машин с российскими номерами. Об этом сообщает ТАСС.

«Профильными ведомствами ведутся, можно сказать, контакты с целью проработки реакции на решение некоторых стран ЕС объявить запрет на въезд автомобилей из РФ. Когда эти решения будут согласованы, мы об этом уведомим, но могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Евросоюза не останутся», — сказала Мария Захарова.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что страны Европейского союза должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из России, в том числе с автомобилями.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что решения стран Евросоюза об ограничении въезда автомобилей с российскими номерами — абсурдные.

Ранее власти Финляндии заявили, что конфискуют стоящие у аэропорта более 45 дней авто из России.