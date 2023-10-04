Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили о подготовке ответа на запрет въезда машин в страны Европы

Захарова: Россия готовит ответ на запрет въезда российских авто в страны ЕС

close
100%
Сергей Степанов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве готовят ответ на решение стран Евросоюза о запрете въезда машин с российскими номерами. Об этом сообщает ТАСС.

«Профильными ведомствами ведутся, можно сказать, контакты с целью проработки реакции на решение некоторых стран ЕС объявить запрет на въезд автомобилей из РФ. Когда эти решения будут согласованы, мы об этом уведомим, но могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Евросоюза не останутся», — сказала Мария Захарова.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что страны Европейского союза должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из России, в том числе с автомобилями.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что решения стран Евросоюза об ограничении въезда автомобилей с российскими номерами — абсурдные.

Ранее власти Финляндии заявили, что конфискуют стоящие у аэропорта более 45 дней авто из России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий