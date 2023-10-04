Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кроссоверы Haval подорожали в России

В России выросли в цене кроссоверы Haval тульской сборки

close
100%
HAVAL

В России в начале октября подорожали две модели Haval, которые выпускаются на заводе в Тульской области. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Кроссовер Haval F7 вырос в цене на 50 тыс. рублей и теперь стоит от 2,4 до 3,3 млн рублей. Покупателям модели F7x автопроизводитель перестал предлагать «прямую выгоду», из-за чего минимальная стоимость модели тоже выросла на 50 тыс. рублей. Сейчас купеобразный F7x стоит от 2,45 до 3,45 млн рублей.

Модели F7 и F7x российского производства с обновлением в феврале текущего года получили бампера и решетку радиатора в новом дизайне, противотуманные фары другой формы и расширенную палитру цветов кузова. Также в базовой комплектации появился 12-дюмовый экран мультимедиа.

Автомобили предлагаются с бензиновыми турбочетверками: в моторную гамму входят двигатель объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с. и двухлитровый агрегат мощностью 190 л.с. Оба работают в паре с семидиапазонной роботизированной трансмиссией, привод может быть либо передним, либо полным.

Ранее стало известно, сколько китайских автокомпаний работает в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий