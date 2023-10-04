Кроссоверы Haval подорожали в России

В России в начале октября подорожали две модели Haval, которые выпускаются на заводе в Тульской области. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Кроссовер Haval F7 вырос в цене на 50 тыс. рублей и теперь стоит от 2,4 до 3,3 млн рублей. Покупателям модели F7x автопроизводитель перестал предлагать «прямую выгоду», из-за чего минимальная стоимость модели тоже выросла на 50 тыс. рублей. Сейчас купеобразный F7x стоит от 2,45 до 3,45 млн рублей.

Модели F7 и F7x российского производства с обновлением в феврале текущего года получили бампера и решетку радиатора в новом дизайне, противотуманные фары другой формы и расширенную палитру цветов кузова. Также в базовой комплектации появился 12-дюмовый экран мультимедиа.

Автомобили предлагаются с бензиновыми турбочетверками: в моторную гамму входят двигатель объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с. и двухлитровый агрегат мощностью 190 л.с. Оба работают в паре с семидиапазонной роботизированной трансмиссией, привод может быть либо передним, либо полным.

Ранее стало известно, сколько китайских автокомпаний работает в России.