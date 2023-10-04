Названы самые популярные новые автомобили в России в сентябре

В сентябре в России было реализовано 110,4 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Лидером российского рынка остается Lada, на долю которой в сентябре пришлось почти 32% рынка (продажи составили 35 тыс. ед.). Следом расположились Chery (12,1 тыс. ед.), Haval (11,1 тыс. ед.), Geely (9,2 тыс. ед.), Changan (6,1 тыс. ед.), Omoda (5,2 тыс. ед.) и Exeed (4,5 тыс. ед.). Десятку замкнули Kia (2,4 тыс. ед.), Toyota (2,3 тыс. ед.) и Jetour (1,6 тыс. ед.).

Отмечается, что среди них продажи снизились только у Kia (на 27,7%). Самый высокий рост зафиксирован у Changan — в 25,6 раза (на низкой базе прошлого периода).

В модельном рейтинге первые два места заняли модели Lada — Granta (19,4 тыс. ед.) и Vesta (6,4 тыс. ед.). Отметку в 5 тыс. экземпляров в сентябре также сумели преодолеть кроссовер Haval Jolion (5,7 тыс. ед.) и внедорожник Lada Niva Travel (5 тыс. ед.). Далее по популярности на рынке идут Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Niva Legend, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray и Geely Monjaro.

Всего за девять месяцев текущего года в России было реализовано 717,3 тыс. новых легковых машин – на 51,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, на сколько увеличилась цена полиса ОСАГО в 2023 году.