Стало известно, на сколько увеличилась цена полиса ОСАГО в 2023 году

В России средняя стоимость полиса ОСАГО для физических лиц в первом полугодии 2023 года достигла 7,2 тыс. рублей, что на 21,6% больше, чем за такой же период 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Отмечается, что покрытие значительно подорожало для водителей, которые ранее неоднократно становились виновниками аварий, а также для молодых водителей. При этом для опытных и аккуратных водителей средняя цена полиса увеличилась на 8%.

В Центробанке также отметили, что на ОСАГО повлияло резкое подорожание запчастей — на фоне дефицита цены на комплектующие за 2022 год в среднем увеличились на 30%, а по некоторым наименованиям— в несколько раз.

До этого стало известно, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением снизить стоимость полисов ОСАГО для российских автомобилей. По его словам, это можно сделать в целях создания стимулов к страхованию транспортных средств с одновременным созданием стимулов к приобретению автомобилей российского производства.

Ранее сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО на один день составит пятую часть от стоимости «автогражданки» за год.