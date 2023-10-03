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Suzuki обнародовала фото будущего Swift

Suzuki покажет в Токио концептуальный Swift

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Suzuki

Компания Suzuki анонсировала новинки, которые она покажет на выставке Japan Mobility Show в конце октября. Одно из главных мест на стенде Suzuki займет новый хетчбэк Swift, который будет представлен в статусе концепта.

Подробных технических характеристик новинки автопроизводитель не приводит. Известно, что новый Swift получит набор передовых систем безопасности, в том числе систему предотвращения столкновений. На автомобиле внедрен адаптивный дальний свет и система контроля за состоянием водителя.

На опубликованном фото видно, что Swift, несмотря на статус концепта, представляет собой автомобиль, близкий к запуску в серийное производство. Хетчбэк сохранил пропорции кузова нынешней модели, однако лишился скрытых дверных ручек.

Ранее Nissan анонсировал для выставки в Токио концепт Hyper Urban.

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