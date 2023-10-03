Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Skoda показала новый Kodiaq на видео

Skoda опубликовала видео с новым кроссовером Kodiaq

Компания Skoda представит второе поколение кроссовера Kodiaq 4 октября.Об этом сообщает пресс-служба бренда. Перед дебютом фирма распространила видео с новинкой.

Среди показанных на видео изменений — новая надпись Skoda на задней двери, полностью переработанный салон с элементами управления Smart Dials и установленным на рулевой колонке рычагом селектора трансмиссии.

Автомобиль получит массивный задний бампер, фонари с текстовой надписью Skoda между ними и светодиодные матричные фары второго поколения, основные световые элементы которых визуально похожи на кристаллы. Кроме того для модели будут предлагаться новые колесные диски размером от 17 до 20 дюймов. Также автомобиль получит кресла с функцией массажа.

Новый кроссовер Skoda Kodiaq построен на платформе MQB Evo. Длина автомобиля составляет 4758 мм, а колесная база — 2791 мм. О том, какими двигателями будет оснащена модель станет известно во время премьеры.

Ранее сообщалось, что автобренд Kaiyi объявил, что электрический хетчбэк под кодовым названием i-EA 01 получит название Shiyue.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий