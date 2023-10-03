Nissan представил концепт Hyper Urban

В преддверии выставки Japan Mobility Show (Токийский международный автосалон) автоконцерн Nissan представил концептуальный кроссовер Hyper Urban. Шоу-кар призван показать, какими станут электромобили Nissan в будущем.

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При создании Hyper Urban дизайнеры Nissan стремились продемонстрировать гармонию автомобиля и окружающей среды. Цвет кузова машины меняет оттенки в зависимости от угла падения света, а его интерьер спроектирован так, чтобы гармонировать с обстановкой городских квартир, а передние и задние сиденья складываются таким образом, чтобы получилось место для отдыха, напоминающее диван.

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Также предусмотрена возможность модернизации машины с появлением новых технологий. В частности, приборная панель концептуального кроссовера предусматривает возможность замены на более совершенную.

Для Hyper Urban предусмотрена интеграция в экосистему электромобилей, с возможностью использовать его батарею для питания дома и передачи излишков электроэнергии в сеть.

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