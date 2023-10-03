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Автопроизводитель Kaiyi выбрал имя для своего нового хетчбэка

Новый хетчбэк Kaiyi Shiyue будет представлен в октябре

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Kaiyi

Автобренд Kaiyi объявил, что электрический хетчбэк под кодовым названием i-EA 01 получит название Shiyue. Об этом сообщает carnewschina.com. Премьера модели состоится в Китае уже в октябре.

По данным портала, длина новинки составляет 3360 мм, а размер колесной базы — 2160 мм. Машина представляет собой компактный трехдверный городской автомобиль. В салоне могут разместиться четыре человека. В оснащение входит двухспицевый мультируль, кондиционер парктроники, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки.

Силовая установка имеет два исполнения: мощностью 48 л.с. или 55 л.с. Максимальная скорость Kaiyi Shiyue составляет 100 км/ч. Запас хода на электротяге — 301 км.

До этого в Китае начались продажи обновленного кроссовера Tesla Model Y. Автомобиль получил обновленную отделку приборной панели из текстиля. Кроме того, появилась фоновая подсветка салона, как у Model-3. Эта функция позволяет водителям персонализировать освещение в автомобиле в соответствии со своими предпочтениями. Также автомобиль комплектуется обновленными 19-дюймовыми дисками.

Ранее сообщалось, что Renault выпустит новый компактный кроссовер.

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