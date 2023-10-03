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Российский электромобиль собрал десятки тысяч предзаказов

Электромобиль «Атом» от «Камы» собрал 36 тысяч предзаказов в России

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АО «Кама»

Электромобиль «Атом» от компании «Кама» собрал 36 тыс. предзаказов в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

«Атом» стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и что важно — доступными. Идея подкрепляется результатами — 36 тысяч электромобилей нашли своих будущих обладателей», — указано в сообщении.

В «Каме» отмечают, что производство электромобилей «Атом» начнется в 2025 году, на заводе «Москвич». Предзаказ строится вокруг приобретения бронирования (7 тыс. рублей) и уникального ключа, который дает доступ в личный кабинет покупателя.

По данным компании, «Атом» сможет развить скорость до 100 км/ч за семь секунд, а запас хода на полной зарядке составит около 500 километров, в зависимости от модели.

Стоимость машины пока не раскрывается, но гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк заявлял ранее, что она будет соответствовать массовому ценовому сегменту.

Ранее стало известно, что в России появятся три тысячи новых зарядных станций для электромобилей.

Ранее власти установили план по локализации электромобилей в России.

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