Подержанные авто подорожали за прошедший год

Рост цен на автомобили с пробегом с октября 2022 года составил 39%, однако эксперты, опрошенные газетой «Известия», считают, что к концу 2023 года спрос стабилизируется.

Только в третьем квартале этого года объем продаж подержанных автомобилей вырос на 14,2%. А средняя стоимость автомобиля такой категории составляет до 640 тыс. рублей. При этом наибольший рост цен — до 80% — показывают автомобили стоимостью 1,5-3 млн рублей, а также автомобили дороже трех миллионов рублей.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что рост цен на автомобили с пробегом всегда следует за ростом стоимости новых машин.

«Как правило, на вторичном рынке цены начинают подниматься, спустя пару месяцев после подорожания новых машин. Сейчас мы как раз это и наблюдаем», — заявил Моржаретто.

Ранее было подсчитано, что россияне потратили на покупку новых автомобилей в августе этого года 344 млрд рублей, что 3,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

Ранее стало известно, какие автомобили перестали поставлять в Россию после 1 августа.